EKSPERT: tagarattaveoga auto on võimas, ent tagab stabiilse sõidu 

„Paar aastakümmet tagasi toodeti Alfa Romeosid ainult esi- või nelikveoga, kuid käesoleva kümnendi alguses teatas autotootja, et on aeg naasta tagaveo juurde,“ selgitas Alfa Romeo edasimüüja Leedus Arnoldas Ardzevičius ning lisas, et ettevõte on otsustanud seda teha just sõiduomaduste parandamise eesmärgil.

Käigukasti asukoht mõjutab sõiduki kaalujaotust

Läbi käigukasti edastatakse sõiduki võimsus mootorist kuni ratasteni. „Käigukast ise kaalub juba vähemalt viiskümmend kilogrammi, seega on selle paigutus auto kaalujaotuse osas oluline,“ ütles Ardzevičius. Esiveoga autol on käigukast paigaldatud mootori kõrvale, mis on praktiliselt esiteljel. Tagavedu seevastu võimaldab käigukasti paigaldada lähemale auto keskele, mis tagab kaalu parema jaotumise telgede vahel.

Poolteljed ja muud osad, mis liiguvad edasi-tagasi kaaluvad samuti üsna palju ning ka see on põhjuseks, miks esiveolisel autol pole ideaalset 50:50 tasakaalu telgede vahel. Seevastu nelik- ja tagarattaveolisel see tasakaal on olemas, kuna rasked osad viiakse auto keskele. „Itaalia insenerid on näiteks Alfa Romeode puhul paigaldanud mootori esisilla juurde, et tagada parem kaalujaotus,“ kinnitas Ardzevičius.

Dodge Challenger SRT Demon. Reuters/Scanpix

Paremad kontrollfunktsioonid

Sportautod on põhjusega tagaveolised. See ei tähenda ainult paremat kaalujaotust, vaid ka paremat kiirendamise võimalust.