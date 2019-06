Vanaema mure: naistemehest poeg sai lapse, kelle isa ta tegelikult pole 

„Mu poeg on paras naistemees olnud. Ma isegi ei tea, et palju tal neid sõbratare ja naisi olnud on. Nüüd sai ta ühe naisega lapsega, kuid ka see suhe purunes. Aga oma lapselast ma ei jäta. Suhtlen neutraalselt ta emaga, hoian last ja olen olemas,“ kirjutab vanaema.

„Küla peal räägitakse, et see laps polegi minu poja oma. Põhiline jutt ongi see, et mu pojal ju ka enne naisi olnud, aga ükski pole lapseootele jäänud. Kuidas see siis nüüd juhtus? Ja ka lapselapse ema on parajalt aktiivne erinevate partneritega omaja. Nüüd kahtlen ise kah, et kas on ikka minu poja oma või ei,“ on vanaema segaduses.

„Ma ei ole lapse emaga sel teemal vestelnud, aga pojalt küsisin küll. Ega ta midagi asjalikku mulle öelda ei osanud. Jäi nagu ise kahtlema, aga raiub siis ikka, et kelle oma poiss siis veel olla saaks. Ma ju kah ei tea. Ma ei taha tüli üles kiskuda, sest oma lapselasest loobuda ei soovi. Samas tunnen, et iga korraga on järjest enam kahtlusi. Võrdlen oma poja ja lapselapse beebipilte – pidevalt otsin mingit viidet, et ikka kuulub meie suguseltsi,“ muretseb vanaema, et äkki on teda ja poega petetud.