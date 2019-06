KARM PROGNOOS: robotid võivad 2030. aastaks üle võtta 20 miljonit töökohta 

Inimesed, kes masinate tõttu oma töökoha kaotavad, võivad avastada, et ka teenindussektor on hõivatud automatiseeritud tööjõuga, teatas Oxford Economics. Ettevõte lisas, et robotid ja ametipostide süvenev automatiseerimine tõstab töö kvaliteeti ning viib majanduskasvuni. Siiski ollakse mures, et selline tulevikumudel viib suurema varandusliku ebavõrdsuseni.

Analüüsifirma arvestas, et iga tööstusroboti kohta kaob keskmiselt 1,6 töökohta ning kõige haavatavamad on väiksema oskuspagasiga töölised nõrgema majandusega piirkondades. Tootvast tööstusest lahkuma sunnitud inimesed leiavad harilikult uue töökoha transpordis, ehituses, teeninduses või administratiivses töös – siiski võivad masinad just need alad järgmisena üle võtta. Keskmiselt tähendab madalama oskustasemega töölistega riigis iga lisaroboti paigaldamine kaks korda suuremat töökohtade kaotust, kui kõrgema oskustasemega riigis. Massiivselt on viimase kaheksa aastaga tööstuses masinaid kasutusele võetud Hiinas. Tunduvalt vähem aga näiteks USAs, Saksamaal ja Jaapanis.

Masinad võtavad peagi liinitööliste kohustused üle. Reuters/Scanpix

BBC tehnikakorrespondent Rory Cellan-Jonesi arvates näitab Oxford Economicsi prognoos erinevatest analoogsetest uuringutest komplekssemat vaatenurka. Selle järgi võivad ka näiteks kontoritöötajad ning teised kõrgema oskustepagasiga inimesed end aastate pärast haavatavana tunda. Cellan-Jonesi sõnul peavad riikide valitsused leidma lahenduse, kuidas julgustada robotite pakutavat innovatsiooni, ent vaid sellisena, et see ei tekitaks ühiskonnas uusi lõhesid.