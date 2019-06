ENNETA LEKET: mida teha, et vihmavesi ühel hetkel katusest läbi ei sajaks? 

Kevadel pärast lume sulamist ja sügisel puudelt lehtede langemise järel tuleks katus üle vaadata, et hinnata, kas kõik katusedetailid on omal kohal. Samuti tuleks katus ning vihmaveerennid puhastada murdunud puuokstest, lehtedest ja muust prahist. Kõik need on tööd, millega saab iga majaomanik lihtsasti hakkama.