10 Euroopa suurlinna on otsustanud võidelda Airbnb vastu 

Lonely Planet kirjutab, et selle tendentsi vastu on võitlema asunud kümme Euroopa suurlinna: Amsterdam, Barcelona, Berliin, Bordeaux, Brüssel, Krakow, München, Pariis, Valencia ja Viin. Linnade esindajad on palunud probleemi lahendamisel Euroopa Liidu abi – nad loodavad, et neil lubatakse koostada oma reeglid Airbnb kasutamiseks.