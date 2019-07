Parfüümi kandmine suurendab atraktiivsust ja enesekindlust 

Meeste lõhnad võivad olla nii magusad ja äärmiselt vürtsikad kui ka rõhutada tugevama soo iseloomu. Rikkalik parfüümivalik võimaldab täiendada oma imagot veel ühe detailiga – leida ideaalne lõhn neile, kes soovivad rõhutada oma jõudu ja tahet, ning neile, kes soovivad jätta kustumatu mulje.

Miks kanda lõhna?

Lõhna kandmine suurendab nii mehe atraktiivsust kui ka tema enesekindlust. Kaaslase valimisel on naiste jaoks üheks kõige olulisemaks teguriks just lõhn. Näiteks selgus ühes Euroopa uuringus, et kui mees valib oma kaaslase silmade, siis naine teeb seda nina abil.

Samuti võivad parfüümid soodustada sügavamate emotsionaalsete seoste loomist inimestega. Lõhn on inimese kõige võimsam taju, olles 150 000 korda tundlikum kui nägemine. Inimene on võimeline ära tundma üle triljoni unikaalse lõhna. Lisaks tuletab lõhn erinevaid mälestusi meelde – jõuline ja unikaalne lõhn loob sügava ja emotsionaalse sideme. Kes meist ei oleks tänaval kõndides tundub möödakäija lõhna, kuid mõelnud just sellele ühele kindlale inimesele, kellega lõhn kõige enam seostub?

Millist lõhna valida

Parim parfüüm on väga isiklik otsus, kuid õiget lõhna saab valida vastavalt isiksuse tüübile. Jõulistele, enesekindlatele meestele soovitatakse puidu lõhnaaineid, aktiivse elustiiliga meestele värskeid tsitruse aroome ja lillelõhnad võluvad kindlasti optimistlikke ja mõnevõrra romantilisi mehi. Karismaatilistele inimestele, kellele meeldib erineda, sobivad idamaised lõhnaained ja ainulaadsed nišiparfüümid.



Sageli võlub meid esimesena parfüümi pudeli disain - juba see võib saada otsustavaks, kas lõhn sobib pigem mehelikule või nooruslikule ja loomingulisele hingele. Iga lõhn on originaalne, nii et valikut tehes tasub tutvuda selle kirjelduse ja teiste ostjate tagasisidega.

Valides erineva suurusega lõhnapudeli vahel, siis tasub uue lõhna puhul pigem väiksemat pudelit eelistada. Kui peaks selguma, et tegu pole siiski sinu jaoks õige lõhnaga, ei ole sa liigselt raha kulutanud. Kui aga ostad juba mitmendat korda sama lõhna, on kokkuvõttes soodsam valida suurem pudel – nii saad ka kindel olla, et lemmiklõhn ei saa sedavõrd kiirelt otsa.