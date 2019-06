MINEVIKUHETK | 29. juuni: Londonis põles maha Globe teatrimaja 

1613. aasta 29. juuni pärastlõunal etendati teatris näidendit „Kõik on tõene“, mis on tänapäeval tuntud kui „Henry VIII“. Kui esimeses vaatuse lõpus tulistati Henry VIII kehastanud näitleja saabumisel kahuritest, ei pannud pea keegi pealtvaatajatest tähele, et tükike põlevat materjali oli sattunud teatri õlgkatusele. Isegi kui hakkas levima suits, ei lasknud keegi end sellest häirida, sest kõigi silmad olid suunatud etendusele. Minutite jooksul levis tuli aga üle katuse ning Globe oli määratud hukkumisele. Alles siis algas paanika. Külastajad tormasid kiiruga teatrist välja, jättes maha isegi oma mantlid.