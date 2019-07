Reis Kariibi mere saarte paradiis, mis lubab tänavu turistidele veidi odavam olla Ohtuleht.ee , täna, 17:11 Jaga: M

Pilt on illustreeriv. Pixabay

Kui on Kariibi mere saari (näiteks Dominikaani Vabariik ja Kuuba), mis on turistile pigem soodsad, siis näiteks St Lucia, Antigua ja Barbuda ning Barbados on kallimad. Väikestes Antillides paiknev St Lucia proovib sel aastal turistidele soodsamaks muutuda.