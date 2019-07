Toidumürgitus ja okseralli ehk Kõige hullemad lennukogemused 

Baltimore’i ja Philadelphia vahel reisinu koges aga nii tugevat turbulentsi, et lausa 40% inimestest oksendas. „Ma olin klammerdunud tooli külge, samal ajal kui mu kuuendat kuud rase abikaasa (kellel läheb ka muidu paljudes olukordades süda pahaks) minu kõrval paberkotti oksendas,“ meenutab ta. Isegi pardateenindaja oli öelnud, et see on tema 15aastase karjääri jooksul kõige hullem lend.