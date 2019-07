AJALUGU | Tartu 1775. aasta suurpõleng – hukatus või õnnistus?

Millest suurpõleng alguse sai, ei tea ükski allikas kindlalt väita, kuid üldlevinud teooria on, et tulekahju pääses valla Rüütli 17 krundil asunud koolimaja kõrvalhoonest, mille hoovis matemaatikaõpetaja õlut tegi.

1700. aastal alanud Põhjasõda tõi Tartule palju kurja – niipea, kui vene väed olid Lõuna-Eesti rootslastelt hõivanud, andis tsaar Peeter I käsu Tartu maatasa teha. Hirm oli, et Vene väed ei suuda Liivimaad hoida ning parem oleks linnad põletada, et rootslastel neist tolku ei oleks. Kui aga 1709. aastal Rootsi väed Poltaava lahingus hävitavalt lüüa said, oli selge, et Vene võim jääb Liivimaale veel kauaks.