Kümblustünn pakub veemõnusid igal aastaajal 

„Bassein ja kümblustünn on kaks täiesti erineva otstarbega asja. Basseinivee temperatuur on tavaliselt umbes 30 kraadi ja basseini kasutatakse tavaliselt pigem kevadsuvisel perioodil suplemiseks. Kümblustünn on aga mõeldud aastaringseks kasutamiseks ning mugav veetemperatuur kümblustünnis on 37-38 kraadi. Sellise temperatuuriga vees on mõnus istuda nii suvel kui ka talvel. Suvel kuumaga saab kümblustünnis hoida muidugi ka külma vett, et ennast siis kas kuuma päikesega või pärast sauna jahutamas käia,“ seletab Allan Pilliroog firmast Koriks-Fiiber OÜ.

Eneri Raudsepp firmast Benexter OÜ nendib, et kümblustünn on oma olemuselt küll pisem kui välibassein, kuid selle omadused ja suunitlus on märksa mitmekülgsemad. Kümblustünn loob meeldiva rahuliku olemise, on väga hea stressileevendaja ja samas annab ka hea portsu energialaengut. „Erilise tunde annab kümblustünnis mõnulemine just talvisel ajal, kui õues käre külm. Naturaalse puidu ja vee omavaheline kooslus ja harmoonia loob niivõrd mõnusa omapärase looduslähedase tunde,“ lisab Raudsepp.

Hind sõltub materjalist ja küttekehast

Millest sõltub kümblustünnide hind? Pilliroo sõnul sõltub hind ennekõike tünni materjalist, suurusest ja lisavarustusest. Kõige odavam on siseahjuga puidust kümblustünn. Puidust kümblustünni kasutamine, hooldamine ja puhastamine on aga keerulisem kui näiteks plastist sisuga tünni kasutamine. Lisaks on puidust kümblustünni eluiga kordades lühem kui plastist sisuga tünnil.

Siseahjuga puutünnide hinnad algavad umbes 700 eurost ning plastist sisuga kümblustünnidel ca 1100 eurost. Raudsepp ütleb, et tünnide hinnad sõltuvad puidu kvaliteedist, materjali paksusest ja puu liigist. Hinda mõjutab ka see, milline on küttekeha, millega vesi soojaks saab, kui võimas on see ahi ja millisest materjalist.