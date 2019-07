Tehnika TEE ISE VOLVO: eestikeelne konfiguraator laseb sul valida peaaegu kõike Toimetas Aare Kartau , täna, 07:15 Jaga: M

Volvo XC90. Tootja

Volvo, mis istub nagu rätsepaülikond ja mille värvi, stiili ning nööbid oled sa ise valinud? Eestikeelse konfiguraatori abiga on see nüüdsest tõesti võimalik. „Tee ise Volvo“, mis on mõeldud oma ostusoovi edastamiseks, võib kergesti muutuda põnevaks mänguks.