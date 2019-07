MURETULT LOODUSESSE: 8 päevapäästjat matkasellile 

Multitööriist

Kui üks tööriist kõlbab mitmeks tööks, siis... kõlbab ta mitmeks tööks. Ehk kui te saaksite metsa minnes taskusse panna vaid ühe asja, siis ärgu see olgu käsi. Vaid multitööriist. Noh, tõsi on, et multitööriist ei asenda korraliku nuga, ega ka mitte saagi, paari korralikult vahedate kääride eeski jääb ta jänni, ei suuda see asendada ka kruvikeerajakomplekti. Võib-olla jah, ainult pudeliavaja on sama võimekas kui nö. suveräänne pudeliavaja. Sellele vaatamata on multitöörist vajaduse tekkides parem kui köögisahtlisse jäänud konserviavaja, kuuris rippuv saag või autosse ununenud nuga. Pudeliavajast on suva.

Nöör

Nööri ei saa ees lükata. Aga enam vähem kõike muud saab sellega teha. Kui on vaja kuhugi laskuda, mida kasutad (lifti ei ole)? Kui on vaja kusagile üles saada, mida kasutad (lifti endiselt ei ole)? Kui on vaja midagi riputada, mida kasutad? Kui on vaja kedagi... las see jääb. Aga lifti ei ole.

Koormakinnituskummid

Koormakinnituskumm on nagu püksikumm. Hea kui see olemas on. Näiteks siis, kui teil püksikummi ei ole. Või rihma. Sõnaga olukorras, kus elastne ühendus on praktilisem kui jäik. Telkmantlit puude vahele tõmmates näiteks. Nööriga saab aga kummiga on mõistlikum. Elus on teisigi selliseid olukordi, kus kummiga on mõistlikum.

Patareid või/ja akupank