MINEVIKUHETK | 6. juuli: Mindaugas krooniti Leedu kuningaks 

Mindaugase aega hakati lugema Leedu ajaloolise riigi alguseks. Ajalooallikatesse ilmub mees esimest korda 1219. aastal, kui ta on üks Leedu 21 vürstist, kes sõlmisid Galiitsia-Volõõniaga lepingu. See on ka esimene märk leedukate ühisest tegutsemisest. 21st vürstist viit nimetati vanemateks, nende seas oli ka Mindaugas. Peagi hakkas Mindaugas võimu enda kätte koondama, ühendades Leedu üheks riigiks. Sealhulgas võis ta pagendada mitmeid vürste – ka oma sugulasi.