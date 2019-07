ÕL VIDEO JA FOTOD | AJALUGU: Savist piip kulutas mehe hammastesse augu 

Ida-Tallinna Keskhaigla koha peal asus 18-19. sajandil Vene garnisoni sõdurite hospidal, mille kalmistule maeti sõdureid ja nende perekondi. Tartu Ülikooli osteoloog ja arheoloog Martin Malve sõnul on kindel, et tegemist on tõepoolest venelastega – inimestele on hauda kaasa pandud vasest ihuristid.