Piloot lendab valesse riiki – kuidas ometi? 

Neljas meenutas aga, kuidas vahetult enne lendu Ateenast koju Londonisse vanemad tülitsesid ning mõlemad olid ähmis. Poeg aga, vaatamata võrdlemisi noorele eale, tajus ära, et midagi on valesti. Näiteks oli ohumärgiks see, et stjuardessid ei rääkinud sõnagi inglise keelt ning see ei olnud kuidagi loogiline Londonisse suunduva lennu puhul. Selgus, et lennuk hakkab lendama Venemaale. Õnneks sai perekond õigel ajal lennukist lahkuda.