GALERII | Linnarahvale näidati kolmerattalist autot 

Nobe müügijuht Hardi Põder on varem Õhtulehele autot tutvustades rääkinud, et kolmel rattal on mitu põhjust, neist üks lihtsalt ägedusfaktor. Praktilisema külje pealt on tegu aga aerodünaamilise disainiga ja lisaks on kolm ka igati paras number. „Neljarattalised autod on ka kahetonnised – seal peabki olema neli ratast, et seda kõike üleval pidada. Aga Nobe kaal on alla 600 kilo, meil pole vaja. Energia läheb reisijate, mitte auto kere liigutamisele,“ rääkis Põder.