Vallatu eksitus: „Mamma sai šoki! Miks talle pornoajakiri postkasti pandi?!“ 

„Mamma on juba eakas, kuid koos naabrinaisega sai mobiilist minu numbri kätte ja mulle oma ehmatust ka jagasid,“ kirjutab Õhtulehele mamma lapselaps Saskia.

„Naaber oli postkastist toonud ära reklaamid, mida nad koos minu mammaga uurivad. Aga seekord said memmed tõelise ehmatuse osaliseks. Reklaamide vahelt vaatas vastu bikiinides neidudega ajakiri, mida memmed pornoajakirjaks pidasid,“ selgitab lapselaps.

„Lapseke, sa ei tea, mis mulle posti on pandud. Pornoajakiri on mulle toodud! Täitsa porno – naised on paljalt peal ja... Sisse ma ei taha vaadata kah mitte. No miks nad mulle sellise ajakirja tõid. Sa pead neile helistama ja ütlema, et mina sellist asja oma postkastis näha enam ei taha,“ meenutab Saskia vanaema sõnu.

„Esiti ei saanud ma asjale üldse pihta, aga hiljem pidasin seda eksimuseks. Palusin vanaemal ajakirja ikka sirvida – äkki on teisel küljel õige omaniku aadress, aga ta keeldus seda rohkem näppimast. Käskis ainult postkontorisse helistada ja tellimus tühistada. Ma selgitasin küll, et nii see päris ei käi. Ja pakkusin, et äkki eksiti postkastiga, aga mamma oli endas ikka väga kindel,“ kirjutab Saskia.

„Asi ei andnud rahu, sest vanaema oli ikka päris ärritatud. Palusin vanaemal ajakirja riiulisse jätta, et mul ema saaks nädalavahetusel ise uurida, millega siis tegu. Emale helistades viskasime veel nalja, et selline jama nüüd mamma ellu tulnud,“ meenutab Saskia.

Naiste üllatus suurenes aga veelgi, kui Saskia ema nädalavahetusel mammat külastades pornoajakirja sirvis.