Vargamäe radadel: Tammsaare muuseumisse „Tõde ja õigust“ otsima 

Filmi- ja raamatu-Vargamäe ning päris Vargamäe ehk kirjaniku lapsepõlvekodu Tammsaare väljamäel, kuhu ta vanemad Peeter ja Ann Hansen kunagi Krõõda ja Andrese kombel elama tulid, on ajas juba nii põimunud, et kohati on keeruline neid üksteisest eristada. Eks põhjuseks ole see, et romaani kirjutades kasutas kirjanik prototüüpidena inimesi, kes lapsepõlves tema ümber olid. Just seetõttu on pärast hiljuti linastunud filmi vaatamist või romaani lugemist huvitav minna Järvamaale Tammsaare muuseumisse ja avastada enda jaoks need paigad ja inimesed, kes kirjanikule inspiratsiooni andsid.