Suhted Kooselu vägivaldse naisega: aastad täis häbi, alandust ja vaikimist Siret Mägi , täna, 00:01

KEEGI EI PEA KANNATAMA: Paljudel juhtudel on perevägivalla ohvril valehäbi endale ja teistele tunnistada, et ta on kannataja. Eriti puudutab see mehi, sest ühiskond pole harjunud neid ohvrina nägema. Kuid üksnes mõistmine, et vägivalda ei pea taluma, annab tõuke muutusteks. Foto: Vida Press

„Olen elanud 12 aastat sellise naise kõrval, kes on olnud verbaalselt, psüühiliselt ja füüsiliselt vägivaldne nii minu, laste kui ka oma vanemate vastu. Nüüd julgen tunnistada, et tegelikult ma kartsin teda. Mõtlesin tihti lahkumise peale, kuid ma ei julgenud, laste pärast. Kartsin, mis nendest siis saab, kui ma ära lähen,“ tunnistab 47aastane Arvo, MTÜ Ühendus Isade Eest üks eestvedajaid.