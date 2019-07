Mis toimub Baltimaade suurimas nudistiderannas? 

Pea terve Riia lahe rannik on ühtlaselt kenasid liivarandu täis. Ehkki Riia kesklinnast kiviviske kaugusele ei jää ühtegi väga vinget randa, siis mituteist kilomeetrit kesklinnast väljas leiab Vecaki turismipiirkonna. Kui autoga kohale sõita, siis peab arvestama, et parkimiskohta peab tikutulega taga otsima – selleks on muidugi võimalik maksta mõnevõrra rohkem ja parkida kellegi erahoovi. Võimalik on sõita ka kesklinnast bussiga, mis tähendab ligi tunniajalist sõitu pilgeni täis sõidukis.