Eestimaalased teevad puhkuseplaane ilmale vastavalt – jahe juuli kasvatas nõudlust soojamaareiside järele 

Musta mere äärsed kuurordid on ühed Euroopa soodsamatest. Bulgaaria kuulsaim puhkusepaik on romantilise nimega kuurort Golden Sands, kus peene kollase liivaga mererand on 3,5 kilomeetrit pikk ja kohati koguni kuni 100 meetri laiune. Kuldsete Liivade kuurordi territooriumil on 17 mineraalveebasseini ning lisaks mitu tervisekeskust, kus pakutakse erinevaid taastusraviteenuseid. Linn on tunnistatud riigi puhtaimaks kuurordiks, ning pälvinud oma laitmatu ökoloogilise puhtuse säilitamise eest rahvusvahelise Sinilipu märgi.