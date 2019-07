Reis NARVA KUUEAASTASE SILMADE LÄBI: „Miks seal kindluses vene lipp on? Selleks, et eestlased Venemaale ei eksiks?“ Aigi Viira , täna, 15:54 Jaga: M

GALERII

KLASSIKALINE TURISTIKLÕPS: Sild Eesti ja Venemaa vahel on tihedat sebimist täis. Parim vaade jõele, sillale ning jõepromenaadile on ülemiselt promenaadilt, mis on peaaegu sama peen ja hubane kui kaldaalune jalutusala. Foto: Aldo Luud

„Päriselt või? Päriselt ongi Venemaa?“ Säherdust hämmeldust kostab Narva Hermanni linnuse mäeveere peal, kust üle jõe paistab Ivangorodi madal kindlus, iga päev. Ning igast rahvusest turistide suust. See on paik, kus iga Narvas käinud tuleb tagasi kohustusliku turistifotoga „Mina ja Venemaa“. See on ka koht, kus Narvat avastama võetud kuueaastane Lisbeth pikalt mõtiskleb ja lõpuks pahvatab: „Miks seal kindluses vene lipp on? Selleks, et eestlased Venemaale ei eksiks?“