Hollandi lennufirma pälvis kriitikat, kui palus rinnaga beebit toitval emal end katta  

Rinnaga toitev ema keeldus end tekiga katmast. Seejärel olla pardatöötaja kommenteerinud „kui keegi peaks kaebama…“ ja „siis on teil probleem…“, kirjutab Travel and Leisure. Nördinud naine kirjutas juhtumist Facebookis, kus leidus nii neid, kes teda toetasid kui ka inimesi, kes kiitsid lennufirma suhtumise heaks.

Ka lennufirma ise võttis sõna: „Rinnaga toitmine on KLM-i lendudel lubatud. Siiski on meie eesmärk, et kõik reisijad, ükskõik millise taustaga nad ka on, tunneksid end meie lendude pardal hästi. Seega võtame õiguse paluda rinnaga toitvat ema end tekiga katta.“