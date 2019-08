Lähed puhkusele? Loe, kuidas sinu kolleegid sellesse suhtuvad!  

Selgub, et 23% inimestest tunnetab suuremat läbipõlemist, kui nende kolleegid on puhkusel. Üks kolmandik tunnistas aga, et tajuvad läbipõlemist vahetult enne seda, kui nad puhkusele lähevad. Veelgi enam, suur osa inimesi ei puhka piisavalt, et saada võitu pidevast läbipõlemise tundest.