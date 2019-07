USA turistid surid Dominikaani Vabariigis mürgise alkoholi tõttu? 

Erinevatel põhjustel on hotellitoas surnud veel kuus turisti. Üks ühine joon on see, et mitmed neist võtsid enne surma minibaarist joogi. Neli surmadest on leidnud aset luksuslikus Bahia Principe kuurordis (mille alla kuulub 14 hotelli koos 7100 hotellitoaga). Travel and Leisure vahendab, et FBI on nüüd võtnud proove hotellis pakutud alkoholist ning kahtlustatakse, et see võis olla mürgine. Tulemused peaksid saabuma juulikuu jooksul.