Ebaõnnestunud tüdrukuteõhtu: bikiinides pruut sunniti koera jalutama 

„Möödunud nädalavahetusel osalesin oma venna pruudi jaoks korraldatud tüdrukuteõhtul. Korraldamisse mind ei kaasatud, aga peole olin kutsutud. Ja see pidu oli ikka ülevõlli,“ kirjutab 25aastane Inna.

„Algus oli päris tavaline, kui pruudile üllatuse tegime ja ta juuksurist n-ö ära röövisime. Aga see oligi alles rahulik algus.“

„Edasi oli meik ja üritus sai alguse. Minu jaoks oli šokeeriv just see kõige esimene ülesanne, kus bikiinides pruut pidi koera jalutama minema. Olgem ausad – isegi joodud vahuvein ei teinud seda ülesannet minu silmis naljakaks,“ kirjeldab Inna tüdrukuteõhtut.

„Pruut pidi esiti bikiinid selga panema, misjärel talle kellegi sülekoer rihmaga kätte anti. Pruut arvas, et äkki on tegu ujumise ja pildistamisega tiigi ääres, aga ei! Kuna neiu silmad olid seotud, siis ei saanudki ta täpselt ju esiti aru, mis toimub. Ega bikiinides autost astudes enam kuhugi põgeneda kah ei olnud. Nägin tulevase sugulase silmist, et see ülesanne ka talle väga ei meeldinud. Aga need korraldajad, kes väidetavalt tema parimad sõbrannad – nemad kihistasid naerda ja pilte klõpsida. Naeruväärne! Ma küll ei korraldaks oma sõbrannale sellist tüdrukuteõhtut, mis talle ei sobiks või ebameeldivaid emotsioone tekitaks. Mu venna tulevane naine täitis ülesande väärikalt, aga pärast seda ta oma õhtut niivõrd enam ei nautinud. Kahjuks,“ on Inna pettunud, et sõbrannad ei osanud pruudi soovidega arvestada.

„Pärast läks toredamaks, kuid muside müük võõrastele meestele pole kindlasti see, mida iga pruut oma tüdrukuteõhtul teha tahaks,“ paneb Inna teistele korraldajatele südamele, et tasuks alati mõelda, et milline see naine on, kellele tüdrukuteõhtut korraldatakse.