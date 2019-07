Venelased tõid lääne sõjaväeringkonda tuttuued hävitajad 

Vene armee on Su-35S ründelennukeid kasutanud 2015. aastast ning äsja Tveri regiooni saadetut kuus uut lennukit pärinevat 4++ põlvkonnast ehk on lennumasina värkseim versioon. Lennuki relvastusse kuulub permanentselt 30millimeetrise kaliibriga kuulipilduja ning selle tiibadel on 12 kinnituspunkti erinevate relvasüsteemide lisamiseks. Lennuki maksimaalne kiirus on 2500 kilomeetrit tunnis ja see suudab lennata kuni 20 kilomeetri kõrgusel.