GALERII | Tallinnas algas ülemaailmne reservohvitseride kogunemine 

Järgneva nädala jooksul võtavad reservväelased mõõtu sõjalis-sportlikul mitmevõistlusel, osalevad intensiivsel tsiviil-militaarkoostöö õppusel ning arutavad hetkel oluliste julgeolekuküsimuste üle. Eraldi seminar on pühendatud noortele reservohvitseridele ja nende senisest paremale kaasamisele riigikaitsesse.

„Reservteenistuse roll on viimaste aastate pingelises julgeolekuolukorras kasvanud, riigid vajavad lisaks tegevväelastele reservistide ja erinevate elualade spetsialistide panust,“ ütles Eesti reservohvitseride kogu esimees Andre Lilleleht lisades, et mitmed riigid meie lähedal on otsustanud taastada ajateenistuse kui reservväe alustala.