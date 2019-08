Eesti mees paljastab: kõige julmem kodutöö, millega jääb jänni iga mees 

„Naine oli lastega maal, mistõttu jäi seekord voodipesu vahetus minu õlule. Pean tunnistama, et isegi kassi kakakasti puhastamine pole vastumeelne. Pesu voodist võtta ja masina panna pole midagi, aga püüa sa puhast tekikotti uuesti ümber saada! See on tõeline õudusunenägu! Ja ma ei räägi ainult enda eest, vaid ka oma sõprade ja pere nimel. Ma ei tea ühtegi meest, kes seda teha tahaks. Ma ei tea ka ühtegi meest, kes sellega edukalt hakkama saaks,“ kurdab Indrek.

„Kui mu naisel võtab puhta tekikoti panek aega äkki 20 sekundit, siis minul kulub edukalt 30 minutit vandumist, millele järgneb 30 minutit tekikoti paika saamist. Ja abikaasa on korduvalt mulle näidanud, kuidas ta seda teeb. Ma ei saa aru, milles asi, sest tema käes tundub see imeliselt lihtne. Ja nii ma siis jälle istusin tekikotiga ja üritasin mingit lahendamatut võrrandit leiutada. Näib, et naistel töötab selliste taktikate ja nippidega aju palju paremini. Ja tõesti – ka mu isa, äi ja sõbrad on tekikoti erilise valemiga hädas. Sindrinahk – ta lihtsalt ei allu meestele!“