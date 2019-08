Neli viisi, kuidas mees võib pääseda kardetud sõbratsoonist 

Üks viis, kuidas näidata, et soovid sõprusest enamat, on füüsiline kontakt. Et oma õigeid kavatsusi näidata, pead tegutsema rahulikult – liiga agressiivne käitumine võib anda tugeva tagasilöögi. Näiteks aseta käsi lühiajaliselt kaaslase õlale, kui ta on sind naerma pannud või nügi teda mänguliselt, ent vaevumärgatavalt. Väike pingutus võib anda tugeva mõju.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Selle asemel, et tuttav külla kutsuda ning seal alkoholi tarbida ning kiirtoitu süüa, vii sõber hoopis välja, et nautida kahekesi kvaliteetaega. See, et ta nõustub hea meelega sinuga kahekesi aega veetma, on põhiline märk, mis näitab, et oled edukas. Suhteekspert Fran Greene soovitab valida tegevus, mis hõlmab vaid teid kahte – kui klapp on hea, võid kaaslasega koos restorani õhtusööki või jooke nautima minna. Õhtu jooksul mõistab ta kindlasti, millised eesmärgid sul on.