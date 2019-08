Hitleri tankikütid hävitasid mürsusajus Nõukogude Liidu lahingumasinaid 

Hans Roth kuulis Nõukogude Liidu tankide roomikute tontlikku metalset lõginat ammu enne, kui need nähtavale ilmusid. Roth ja tema rühmakaaslased, keda kutsuti tankiküttideks, silmitsesid pingsalt pimedust. Oli 1941. aasta 3. juuli hommik, kell näitas 3.30. Rothi kaitsekraav asus Lääne-Ukraina künklikul maastikul. Künkad ja puud pakkusid üksusele head kaitset, mille varjus tuli täita ülesanne – hävitada vaenlase tankid.

„Künkal meie ees tulid kiirustades nähtavale venelased,“ märkis Hans Roth hiljem oma sõjapäevikus. Roth ja tema kaaslased panid oma 300kilogrammised tankitõrjekahurid PaK 36 positsioonidele, samal ajal varjust venelasi jälgides. „Sihtmärk 70 meetrit. Põrgu päralt, olge vait! Rahu. Las need sead tulevad lähemale. 100 meetrit … 90 meetrit … 80, nüüd 70 meetrit!“ Tosin varjestatud tankitõrjekahurit tulistasid oma surmavad mürsud välja. „Peaaegu ühekorraga tabas kümme mürsku meie kahuritest teras­koletisi. On see võimalik? Leegid ja suits tõusid neljast tankist. Ülejäänud viis seisid paigal.“