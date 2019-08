UUS SUUND: Huawei avalikustab peagi värske operatsioonisüsteemi 

Hiina riiklik meediaväljaanne Global Times prognoosib, et mobiiliplatvorm nimega Hongmeng OS jõuab avalikkuse ette tõenäoliselt juba sel reedel Dongguanis algaval Huawei arenduskonverentsil. Huawei juhtkond on teatanud, et tarkvara on loodud eelistatult kiireltareneva IoT võrgustiku ehk „asjade interneti“ seadmete tarvis. Esmalt võib Hongmengi operatsioonisüsteemi näha Huawi Honor-seeria nutitelerites.