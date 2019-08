Monarch on venelaste versioon taskukohasest elektriautost 

29. juulil toimus Novosibirskis esimene avalik pressikonverents, mille eesmärgiks oli tutvustada venelaste uut elektriautobrändi Monarch. Projektiga on tegeletud 2015. aastast peale, koostööpartnerite nimekiri on pikk, enamus neist on Venemaa teadus- ja tehnoloogiaasutused. Ambitsioon on suur – vallutada uue brändiga maailm.