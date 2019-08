Viis lahendust, kui elutempo muutub liiga kurnavaks 

Uni saab sageli tugeva tagasilöögi, kui asjad muutuvad kiireks, ent sellel ajal vajad sa seda just kõige rohkem. Uuringud näitavad, et lapsed ja noorukid vajavad vähemalt kümmet tundi und ning täiskasvanud seitset tundi – see tugevdab immuunsüsteemi ning ennetab haigusi. Hea uni tähendab ka seda, et oled järgneval päeval fokusseeritum ning tegusam. See toob kaasa ka parema mälu ning mõtlemisvõime.