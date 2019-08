Drift ja drag lähevad saarde! 

Kiirendusvõistluste Street A klassi hetke liider Illimar Süvari ütleb, et ei osanud sellisest positsioonist unistadagi, kuna võistleb alles esimest hooaega ning see on tema jaoks olnud väga põnev. “Olen iga etapiga tasapisi targemaks saanud. Kuna rajad on olnud erinevad ja stardialade seiskukorrad päeva jooksul muutuvad, on seni kõik olnud üsna õpirohke ning vaheldusrikas,” nendib mees. “Tunded on ärevad, kuna liidrikoha hoidmine on minu arust üksjagu pingelisem kui selle püüdmine.”