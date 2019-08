Saksa ettevõtte arvates peaks elektriautodel olema rohkem käike

Elektriautode üks häid omadusi on see, et nendega on lihtne sõita. Käikude valik – sõit, vabakäik, tagurdus ja parkimine meenutab automaatkäigukasti, ent sisuliselt sellega tegemist ei ole. Erinevalt sisepõlemismootorist on elektrimootori puhul sõitmiseks kasutusel vaid üksainus käik.

Kuid autotööstuse suurimaid tarnijaid, käigukaste tootev Saksamaa ettevõte ZF Friedrichshafen AG leiab aga, et ka elektriautodel peaks rohkem käike olema.

Miks ei ole elektriautodel käigukasti ja sisepõlemismootoriga autodel on? Sest tegemist on täiesti erinevate mootoritüüpidega. Liikumahakkamisel ei paku sisepõlemismootor pöördemomenti, kui pöördeid ei ole piisavalt – ja mootor sureb välja. Selleks, et mootor toodaks pöördemomenti, on vaja pöördeid tõsta ja kasutada sidurit. Sõidu ajal suunatakse käigukasti abil diisel- või bensiinimootorit töötama teatud pööretevahemikus, et sõit kulgeks võimalikult väikese kütusekuluga. Kui näiteks sõita teise käiguga 100 km/h sõidukiirusel, on mootori pöörded väga kõrgel ja kütusekulu tohutu. Sisepõlemismootori optimaalne koormus- ja pööretevahemik on suhteliselt kitsas.

Elektrimootor on aga palju lihtsam. Pöördemoment on saadaval kohe ja sidurit vaja ei olegi. Käigukastist ei oleks ka kasu, sest elektrimootori pöördemoment avaldub ühtlaselt kogu pööretevahemikus. Seetõttu on elektriautoga sõitmisel hoopis teine tunne, sest kiirendus on täiesti sujuv.

Põhjalikumalt loe käigukaste tootva Saksa ettevõtte plaani kohta Acceleristast.