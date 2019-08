Viis nippi, kuidas enda kontosid häkkimise eest kaitsta 

Uusi rakendusi alla laadides saad nii Google Play kui ka App Store’i rakendusepoes tutvuda infoga, millele äpp ligipääsu küsib. Kuigi kasutamistingimustega tutvumine on pealtnäha tüütu samm, mis sageli vahele jäetakse, tasub seejuures siiski tähelepanelik olla ning küsitav info hoolikalt läbi lugeda. Kahtlane on näiteks see, kui taskulambirakendus küsib ligipääsu sinu kontaktidele – tegemist võib olla nuhkvara-äpiga, mis kogub sinu isiklikke andmeid või nakatab telefoni pahavaraga. Kui tahad kontrollida, millisele infole sinu telefonis rakendustel ligipääs on, saad seda teha telefoni seadete alt.