Kuus hüvet, mis kaasnevad raamatute lugemisega 

Ka pärast raamatu kapile asetamist, püsib lugemisest tekkinud efekt ikka veel sinu ajus. 2013. aasta uuringu kohaselt töötas tugeva narratiivi ja sündmustikuga kirjandust endasse ahminud inimeste aju teistmoodi tunde ja isegi veel päevi pärast lugemist. Teadlased järeldasid, et see võib treenida mõistust ning võimendada närvisüsteemi talitlust läbi protsessi, mis on sarnane lihasmälule.

5. On ettekäändeks, et õhtul telefon kõrvale panna

Tihti pole meil päeval raamatute nautimiseks aega. Siiski on see ideaalne tegevus, mis võiks olla iga inimese hilisõhtuses rutiinis. Enne magamaminekut paberkaante vahel olevasse raamatusse süvenemine on suurepärane alternatiiv nutitelefoni näppimisele. Kui nutiseade teeb magamajäämise raskemaks ning vähendab une kvaliteeti, on lugemisel vastupidine mõju – see rahustab ning tagab parema une.