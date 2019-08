HUVITAV TEADA: mida ütleb nutiseadme värv selle omaniku iseloomu kohta? 

Kuigi telefonide algusaegadel oli värvivalik kesine ning enamik toodetest olid musta värvi, siis tootearendusega on musta korpuse värv saanud uue tähenduse. Musta seostatakse jõu, elegantsuse, elutarkuse ja professionaalsusega. Need assotsiatsioonid võivad olla ka põhjuseks, miks kasutaja eelistabki musta värvi.

Valget värvi seostatakse nende kasutajatega, kes eelistavad puhtust, neil on kõrged standardid ning võib-olla ka kergelt obsessiiv-kompulsiivsed. Valge on ka väga avatud värv, mis võib peegeldada, et kasutaja on avatud meelega inimene, avatud võimalustele, tal on oskus jääda erapooletuks ning ta ei mõista liiga kiirelt hukka.