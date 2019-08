Juulis kargas uute sõiduautode müük lakke – Toyota edu on mäekõrgune 

Ei tea, kas mõjutas autoostjaid jahe ilm või kuumad müügikampaaniad, igal juhul möödus tänavune juulikuu automüüjatele kiire töö tähe all: uusi sõiduautosid müüdi mullusega võrreldes ligi kolmsada tükki rohkem.

Protsentidesse arvutatuna oli möödunud juuli eelmisest 13,5% võrra magusam, uusi autosid veeres salongist välja ühtekokku 2426. Kokkuvõttes on tänavu seitsme kuuga müüdud 16359 uut sõiduautot, see number ületab möödunud aasta sama perioodi tulemuse 0,2%-ga.

Tegija on keskmise suurusega linnamaastur ning müügitipus Toyota

Müügitabelile pilku heites on selge, et ka heinakuu ei toonud muutust eesti autoostja mõtteviisis: eelistatud kaup meenutab keskmise suurusega maasturitaolist eset. Teine valik on väike-keskklassi autod.