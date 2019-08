SAHINAD: Amazon toob oma pilve Eestisse 

Amazon Web Services (AWS) on veebiraamatupoena alustanud firma kõige kasumlikum ettevõtmine, mille peategevus on erinevate pilveteenuste pakkumine. Tänavu teises kvartalis oli AWSi käive globaalselt 7,5 miljonit eurot! Oma tegevust laiendatakse aina uutesse regioonidesse kas partnerite andmekeskustesse kolides või ise neid ehitades. Data Economy veebileht spekuleerib, et Baltikumis sõsarfirmade asutamine näitab, et nüüd kavatseb Amazon ka siia regiooni mõne keskuse, mis kohalikele firmadele pilveteenust pakuks, luua.