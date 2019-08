Kaheksa olulist verenäitajat, mis mõjutavad sinu jõudlust treeningul 

Vastupidavusaladel räägitakse kõige rohkem vere hemoglobiinisisalduse (mida on võimalik määrata hemogrammi analüüsiga) ja rauavarude tähtsusest. Ferritiini ehk raua depoovalgu abil saab välja selgitada liigse väsimuse, üldise nõrkustunde, isupuuduse, külmakartuse ja mitmete teiste kaebuste põhjused. Analüüs näitab organismi rauavarusid, mille puudusel halveneb ka lihasjõudlus, sooritusvõime ja aeroobne vastupidavus. „Sportivatel naistel ja meestel võiks raua tagavara tase olla vähemalt üle 50 μg/l (mikrogrammi liitri kohta – toim.) ja veelgi parem, kui see oleks lausa üle 100 ühiku,“ soovitab arst.

Dr Anneli Raave-Sepp kinnitab, et rauapuudus on tihti mureks just jooksjatel, mis omakorda mõjutab nende hemoglobiini taset. Madal hemoglobiin tähendab, et väsimus tekib kiiremini ja energiat jagub lühemaks ajaks. „Kui raua tagavara taset näitav ferritiini vereanalüüs on paigast ära, võiks vähese rauapuuduse korral lisada menüüsse rauarikkaid toite, olulise puuduse korral aga on oluline täiendavate preparaatide tarvitamine,“ soovitab arst.