MINEVIKUHETK | 9. august: Caesar lõi Farsalose lahingus Pompeiuse ülekaalukat sõjaväge 

Caesar oli saanud 10. juulil Dyrrachiumi lahingus Pompeiuse vägedelt lüüa, ent mitte otsustavalt – mõlemad armeed tõmbusid tagasi, jättes kodusõja saatuse lahtiseks. Kuu hiljem kohtuti Kreekas Farsaloses. Pompeius, kelle selja taga seisis Rooma senat, ei soovinud Caesariga tol hetkel lahingusse astuda, vaid lootis hoopis, et Caesari toidunappuse kätte jäänud armeed nõrgeneb nälja tõttu. Pompeiusega liitunud tähtsad senaatorid mõjutasid väejuhti, et too arvuliselt tunduvalt väiksemat Caesari väge ründaks ning sõjale kiire lõpu teeks. Pompeius andis järgi ning asus rünnakule.