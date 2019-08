ARHITEKTUURIPÄRL: noormees ehitas 50 tunniga legodest Tartu raekoja 

Lego plastmassklotsidest saab ehitada, mida iganes kujutlusvõime ette manab. Taani firma on välja lasknud ka eraldi arhitektuurile pühendatud (ja hingehinda maksva) sarja, kus on võimalik kokku panna kuulsaid hooneid maakera erinevatest nurkadest. Eestist midagi valikusse muidugi ei mahu, aga see ei tähenda, et siinsed kaunid majad jäädvustamist ei vääriks. Nii otsustas Matias oma koolivaheaega sisustada legoklotsidest Tartu raekoja ehitamisega.

„Idee tuli puutöö klassist, kus valmistasin puust väikese raekoja ja mõtlesin, et oleks huvitav see ka legodest teha, sest mulle meeldib legoklotsidest asju ehitada,“ selgitas noormees Õhtulehele, kuidas muljetavaldava välimusega hoone valmis. „Plaani ei teinud. Alustasin esimesest korrusest ja vaatasin kuhu läheb. Aega kulus umbes 40-50 tundi.“

Kui palju täpselt ehitusele klotse kulus, Matias täpselt kokku ei lugenud, aga hinnanguliselt paartuhat. Käiku läksid kõik jupid, mis kodus olid ja seetõttu näeb raekoja tagasein välja veidi vähemviimistletud kui esifassaad. Üldmuljet ei riku see aga grammigi võrra. „Juppideks oli ka Lego Technicut, mida kasutasin, et katust tugevamaks teha,“ kommenteeris Matias. Ta nentis, et tegelikult oleks võimalik torni panna ka reaalselt lööv väike kell.

Hetkel on vinge projekt noormehe kodus kaheks osaks lahti võetud. „Mul on maja ühel riiulil ja katus teisel, sest muidu poleks see kusagile ära mahtunud,“ nentis Matias. Plaan on aga raekoda täpselt sellisena säilitada ja mõne uue projekti tarbeks see oma elu andma ei pea.