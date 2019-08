AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Maagilisi võimeid ihaldanud Ahmad Suradji tappis kümneid naisi 

Suradji väitis politseile, et 1986. aastal oli talle unenäos end ilmutanud tema isa vaim, kes käskis pojal juua 70 naise sülge. Vaid see pidi Ahmadist tegema võimsa nõiatohtri, andes talle müstilise ravitseja võimed. Ta täpsustas vangistuses, et tegelikult ei käskinud isa vaim tal inimesi tappa, ent vastasel juhul oleks 70 naise sülje hankimine lõputu aja võtnud: „Initsiatiiv mõrvamiseks tuli minu poolt“. Suradji tunnistas üles, et tappis 11 aasta jooksul 42 naist ning tüdrukut. Tema ohvrite vanuseks oli 11-30 eluaastat.