SÕIDA MÕISTLIKULT: teetööde alas kihutamine võib tuua tuhandetesse küündiva remondiarve 

PZU Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Urmas Saare sõnul on üsna tavapärane, et suvekuudel tuleb arvukalt kahjuteateid maanteedelt, kus teetööde tõttu on autod kahjustusi saanud. „Sageli ei mõista autojuhid, miks on ajutine kiirusepiirang nõnda madal ning otsustavad piirangut ignoreerida. Samas avastatakse alles hiljem, näiteks pärast autopesu, et lahtine pigi ja killustik on tekitanud auto kerele märkimisväärsed kahjustused,“ selgitas Saar.