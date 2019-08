Lihtsad nipid, kuidas telepilt maale kaasa võtta 

Kui sul on oma maakodu/suvila, siis telepildi „maale viimiseks“ on laastus kaks valikut – kas kasutada juba linnakodus olemasolevat kaablipaketti või soetada maakoju eraldi digiboks. Kõige lihtsam ongi juhul, kui linnakodus on liitumine juba olemas – sellisel juhul tuleb oma nutiseade või arvuti liitumisega siduda. Teine võimalus on võtta üle õhu leviv teleteenus – seda liitumist saab võtta ka ainult puhkuseperioodiks ehk linna tagasi kolides liitumine ajutiselt peatada.

Kui kasutad kodus kaabliga digiboksi teenust, pole vaja maale digiboksi eraldi kaasa võtta, kuna telepilt on kättesaadav läbi nutitelefoni, tahvel- või sülearvuti. Kui arvutil on ka HDMI-liides, saad selle vaevata telekaga ühendada ning läbi selle suurt pilti nautida.

Teine võimalus on vaadata telekanaleid üle õhu – sellisel juhul tuleb digiboks maale kaasa võtta ning teleka ja internetiga ühendada täpselt samamoodi, nagu ka linnakodus. Nii saad ka maakodus mugavat teleriteenust nautida – otsesaated, järelevaatamine ja ka soovitud sarjade-filmide salvestus on sinu teleris samamoodi nagu linnas.

Telepildi võib jälgida kasvõi rannas. Foto: PantherMedia/Scanpix

Kõige tähtsam on nii maakodus kui reisile minnes internetiühendus, eriti just väljamaal. Kõige otstarbekam on maakodusse osta eraldi ruuter ja mobiilse andmeside pakett. Muidugi on võimalik tekitada vajalik ühendus ka läbi olemasoleva nutitelefoni – nii või teisiti tuleb arvestada aga, et telerivaatamine on väga andmesidemahukas.