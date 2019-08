MINEVIKUHETK | 14. august: Roosevelt ja Churchill allkirjastasid Atlandi harta 

1941. aasta augustis oli II maailmasõda täies hoos – MRP oli oma tähtsuse kaotanud, Saksamaa oli vallutanud suure osa Euroopast ning äsja oli avatud Idarinne. Viimase suvekuu esimesel poolel kohtusid Atlandi ookeanil asuva Briti sõjalaeva HMS Prince of Wales pardal USA president Roosevelt ja Briti peaminister Churchill. Newfoundlandi saare lähedal sõlmisid mehed kokkuleppe, millega sõnastati II maailmasõja eesmärgid ning pärast sõda eksisteeriva maailmakorralduse põhimõtted. Allkirjastatud kokkulepet on nimetatud Atlandi hartaks.

Atlandi hartaga lubati II maailmasõja lõppedes anda igale rahvale õigus valida endale meelepärane valitsemisvorm. Samuti lubati mitte taotleda uusi territooriumeid ega nõustuda olemasolevate muutmisega. USA ja Suurbritannia kokkulepe oli aga pettumuseks – Nõukogude Liit suutis liitlaste seas läbi ajada nõusoleku, et põhimõte ei laieneks MRP tulemusel NSVL-iga liidetud riikidele. See nõudmine tegi kõige rohkem kahju Balti riikidele – Eesti, Läti ja Leedu iseseisvust sõja lõppedes ei taastatud. Seetõttu on kokkulepet ka Briti ja USA poliitikute poolt kritiseeritud. Siiski oli harta mõjukaks propagandavahendiks sõjas Saksamaa vastu.