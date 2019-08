Suhted UURING: mehed tahavad esimesel kohtingul siiski ise arve tasuda Ohtuleht.ee , täna, 19:33 Jaga: M

Enamus mehi soovib restoranis ise arve tasuda. Foto: PantherMedia/Scanpix

Küsimus, kes maksab arve, on üks esimesi asju, mis enne kohtingut inimeste peast läbi käib. See võib tekitada tarbetut stressi nii meestele kui ka naistele. Uue uuringu kohaselt usuvad mehed ka praegu, et nemad peaksid esimesel kohtingul arve maksma, ent naised neist seda niivõrd ei eelda, vahendab portaal AskMen.